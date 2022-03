Engenharias Civil e Mecânica da Instituição buscam arrecadação de chocolates para serem destinados a instituições beneficentes ou assistenciais do município

publicado em 24/03/2022

As doações podem ser realizadas por toda a comunidade acadêmica e, também, a população (Imagem: Divulgação)

A Unifev, por meio das graduações em Engenharias Civil e Mecânica, está promovendo uma campanha de Ação Pascal, com o objetivo de arrecadar chocolates para serem doados às entidades assistenciais do município.Com pontos de arrecadação nos dois Campi, a coleta dos doces segue até o dia 14 de abril. Os interessados em colaborar podem realizar as suas doações na Central de Relacionamento (Atendimento) do Câmpus Centro, durante todo o dia, e na Oficina Mecânica, na Cidade Universitária, nos períodos da tarde e noite.De acordo com a coordenadora das Engenharias, Profa. Ma. Maria Gabriella Ribeiro dos Reis Pegaiane, a ação incentiva a responsabilidade social dos alunos e fortalece o vínculo da Instituição com a comunidade. “Nós acreditamos que juntos temos mais força para fazer a diferença e trazer alegria para essas crianças depois de vivermos tempos tão difíceis ao longo dos últimos dois anos. Por isso, o lema dessa atividade é: Transforme a Páscoa de uma criança! É o que faremos aqui”, explicou.As doações podem ser realizadas por toda a comunidade acadêmica e, também, a população. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (17) 3405-9990.