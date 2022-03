De acordo com a Prefeitura, um aumento anormal da demanda por medicamentos na rede pública municipal de saúde está provocando o desabastecimento

publicado em 30/03/2022

Ivonete Félix explicará o problema e as medidas que foram adotadas para solucioná-lo

Da redação

A secretária municipal de Saúde, Ivonete Félix, se reúne nesta quarta-feira (30) com vereadores, às 16h na Câmara Municipal de Votuporanga, para explicar sobre a falta de alguns medicamentos nos Consultórios Municipais. O encontro foi solicitado pelo vice-líder de governo, o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), após o tema ser levado para o Legislativo na sessão de segunda-feira (28).

De acordo com a Prefeitura, um aumento anormal da demanda por medicamentos na rede pública municipal de saúde está provocando o desabastecimento em algumas unidades de saúde de Votuporanga. A principal reclamação é em relação a remédios para pressão, diabetes e colesterol.