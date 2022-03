Capacitação ocorreu durante três dias e contou com 30 participantes; 'Bolsa Cultura 2022' segue com inscrições abertas até o dia 29 de abril

publicado em 29/03/2022

Interessados em participar do programa, podem se inscrever até o dia 29 de abril pela internet (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com o objetivo de promover, divulgar e colaborar com as manifestações artísticas-culturais, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promoveu na semana passada em parceria com o Instituto Poiesis, durante três dias, o workshop 'Elaboração e Gestão de Projetos Culturais e Negócios Criativos', direcionado a artistas interessados em participar de programas de incentivo, como o "Bolsa Cultura 2022".Durante a realização, que foi a primeira a ser desenvolvida de modo presencial no auditório do Parque da Cultura e que contou com 30 participantes como artistas e produtores de diversos segmentos, o palestrante Elenor José Cecon Júnior, orientou sobre como desenvolver projetos culturais e negócios criativos, tornando-os aptos a partir de suas experiências individuais e em conformidade às leis e programas de incentivo à cultura.Interessados em participar do programa, podem se inscrever até o dia 29 de abrilonde estão todos os anexos prontos para preenchimento; neste mesmo canal está disponível o edital completo. O objetivo do programa é apoiar, incentivar e valorizar a classe artística e produtores culturais, oportunizando à população acesso a bens culturais nas mais variadas esferas artísticas.O valor total do auxílio este ano é de R$129.200 e será direcionado a 34 projetos, dois a mais que em 2021, sendo R$3.800 para cada contemplado. O programa selecionará projetos independentes e direcionados em diversos segmentos artístico-culturais, como artesanato, artes cênicas e visuais, cultura popular, dança, literatura, música e projetos especiais, tanto de pessoa física quanto jurídica, nas áreas mencionadas, desde que comprovem residência ou empresa ativa de, no mínimo, dois anos em Votuporanga, além de apresentarem também currículo com atividades artísticas realizadas no município.Interessados em participar do "Bolsa Cultura 2022" poderão esclarecer suas dúvidas sobre o edital do programa, em reuniões tira-dúvidas que serão realizadas de modo on-line pela Secretaria da Cultura e Turismo, através da plataforma Google Meet. A primeira será no dia 07 de abril, das 16h30 às 18h; dia 13, das 10h às 11h30; e uma última no dia 19 de abril das 20h às 21h30 e os links serão divulgados nos e-mails dos artistas, nos grupos, nas plataformas digitais e redes sociais da Prefeitura de Votuporanga.