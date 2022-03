Município seguirá as determinações anunciadas pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa na tarde de quarta-feira (09)

publicado em 10/03/2022

Depois de mais de dois anos, acessórios de proteção contra o vírus não serão mais obrigatórias nas ruas de Votuporanga e do Estado (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) deve editar um novo decreto nesta quinta-feira (10) encerrando a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em Votuporanga. A medida segue as determinações anunciadas na tarde de quarta-feira (09) pelo governador João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes.De acordo com o decreto estadual, publicado na tarde de ontem, o uso da proteção não será mais obrigatório em locais como vias públicas, parques, ambientes escolares abertos, shows e eventos ao ar livre. No transporte público e em todos os ambientes fechados de acesso público, como salas de aula, comércios e escritórios, no entanto, a exigência continua.“A decisão de hoje se deve fundamentalmente ao avanço da vacinação. São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil. A decisão está respaldada na ciência, na saúde e no respeito pela vida. É um novo momento na vida e no trabalho. Depois de dois anos e dois meses de pandemia e de perdas, nós podemos tomar uma medida com esta importância e dimensão”, disse o governador.A decisão, conforme o Governo do Estado, é baseada em análises do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo. O grupo de especialistas levou em consideração a redução de 76,7% nas novas internações e 56% dos óbitos por Covid-19 no último mês.Além da melhora nos indicadores da pandemia, São Paulo tem a maior cobertura vacinal do país, com mais de 101 milhões de doses aplicadas. O estado está próximo da meta de 90% da população elegível vacinada, conforme recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde).