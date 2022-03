Prefeito irá seguir as orientações do Governo do Estado e tornar opcional a proteção facial no município já a partir desta sexta-feira (18)

publicado em 18/03/2022

A partir de agora as máscaras não serão mais obrigatórias em lojas, escolas, empresas e demais ambientes em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) irá publicar nesta sexta-feira (18) um decreto estabelecendo o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes de Votuporanga. A medida segue as orientações do Governo do Estado de São Paulo, anunciadas na tarde de quinta-feira (17) pelo governador João Doria (PSDB).A decisão ocorre exatamente uma semana depois da liberação das máscaras ao ar livre. Agora, será opcional a proteção facial para entrar em estabelecimentos comerciais, escolas, empresas e outros espaços. As únicas exceções são para o transporte público e pontos de ônibus na cidade, além de locais destinados à prestação de serviços de saúde, como os Consultórios Municipais, UPA, Mini Hospital do Pozzobon, Santa Casa e AME, dentre outros.“Recebi uma nota técnica do Comitê Científico que demonstra uma melhora consistente na situação epidemiológica no Estado. Por isso decidi, com respaldo desses cientistas e médicos, abolir imediatamente a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, com exceção de unidades de saúde, hospitais e transporte público”, disse Doria.A decisão, segundo o Governo do Estado, foi baseada em análises técnicas do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo. Os especialistas levaram em consideração o índice de vacinação com duas doses no estado, que atingiu a meta definida pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde de 90% da população elegível, ou seja, acima de cinco anos imunizada.Entre as análises, ainda conforme o Governo, também foi considerado que após 14 dias do feriado de Carnaval, foi constatado uma manutenção da melhora dos indicadores epidemiológicos, indicando que a queda na transmissão da Covid no Estado de São Paulo segue de maneira progressiva. Pela sexta semana seguida registra quedas de internações nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva e de enfermaria. Na última semana foi registrada a redução de 18,5% nas novas internações.