Equipes estão empenhadas neste momento na retirada do equipamento que está a uma profundidade de 200 metros; processo de retirada se estenderá pelos próximos cinco dias

publicado em 15/03/2022

A previsão é de que o Sistema volte a funcionar normalmente em aproximadamente 10 dias (Foto: Saev Ambiental)

A Saev Ambiental iniciou na última segunda-feira (14) o processo de reparo do poço profundo do Sistema Oeste, afetado por uma pane elétrica no começo deste mês. Nesta etapa, a equipe de operação da Autarquia está concentrada na retirada do conjunto motobomba que está a mais de 200 metros de profundidade do solo; a previsão de execução é de cinco dias ininterruptos.Em seguida, um outro conjunto motobomba será instalado no local. O trabalho de instalação levará aproximadamente três dias. "A partir da retirada do conjunto motobomba do interior do poço, as equipes de engenharia e eletricistas da Saev terão condições de avaliar o que causou essa paralização do equipamento, que assim tomaremos as providências necessárias para que situações como esta não se repitam", esclareceu o engenheiro responsável pelo Departamento de Engenharia da Autarquia, Gabriel Alves Dias Ferreira.Desde a ocorrência da pane elétrica, a Saev Ambiental se mobilizou para minimizar os impactos ocasionados pela falta d’água. Dois geradores foram instalados para suprir a necessidade de energia no Sistema.Além disso, mesmo com as manobras de setorização dos sistemas executadas para conseguir uma distribuição de água nas áreas próximas ao poço, os problemas causados pela baixa pressão e a falta d'água em alguns pontos da região em horários de maior consumo de água estão sendo registrados por moradores, explica o superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali. "A logística e execução para a substituição do equipamento são grandes e demandam de maquinários específicos, que são contratados para o serviço. Toda essa organização estrutural resulta em prazos maiores para que o problema seja resolvido. A Saev está trabalhando para que os transtornos sejam os mínimos possíveis".A previsão é de que o Sistema volte a funcionar normalmente em aproximadamente 10 dias.Para mais esclarecimentos a Saev Ambiental dispõe do telefone 0800-770-1950. A ligação é gratuita.A capacidade de captação do poço profundo é de 500 mil litros por hora. O sistema é composto por um reservatório semienterrado com capacidade de armazenamento de 2 milhões de litros e um reservatório elevado com capacidade de 300 mil litros. A profundidade da perfuração do poço profundo Oeste é de 1.504 metros.Os bairros atendidos pelo Sistema Oeste são Jardim Monte Verde, Noroeste, 5º Distrito Industrial, Belo Horizonte I e II, Anna Munhoz Alvares (vida Nova II), Parque Vida Nova Votuporanga III, Ferrarez, Jardim de Bortole, Carobeiras, Moriá, Boa Vista I e II, Distrito Industrial II e III.