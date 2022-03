Quem passa pelo comércio tem a oportunidade de participar da Liquida Votu que traz prêmios, descontos e promoções

publicado em 11/03/2022

A Liquida Votu 2022 teve início no dia 4 de março envolvendo lojistas associados que aderem ao movimento e oferecem produtos com descontos e facilidades (Foto: A Cidade)

Neste sábado (12), os consumidores terão horário estendido para aproveitar a campanha Liquida Votu e concorrer a prêmios. As lojas da cidade ficam abertas das 9h às 18 horas e muitas delas trazem promoções, descontos e cupons da campanha especial da Associação Comercial de Votuporanga – ACV.

São mais de R$ 13,4 mil em prêmios, sendo um vale-compras de R$ 10 mil e mais cinco vales-compras no valor de R$ 500 cada. Os vendedores que atenderem aos sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150 para consumo no comércio da cidade.