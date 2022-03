A 3ª edição do mais novo produto do Grupo Cidade de Comunicação traz reportagens especiais sobre as mulheres em destaque de Votuporanga

publicado em 24/03/2022

Edição já é distribuída pela cidade (Foto: A Cidade)

Da redação

O Grupo Cidade de Comunicação, responsável pelo Jornal A Cidade de Votuporanga e pela rádio Cidade FM 94,7, começa a distribuir hoje mais uma edição de seu mais novo produto: a Revista Destaque Cidade. E como março é considerado o Mês das Mulheres, a edição foi inteiramente voltada a elas, com reportagens especiais das mulheres em destaque do município.

São 84 páginas com entrevistas que trazem a história de empresárias, investidoras e profissionais liberais, que ao mesmo tempo são mães, esposas, filhas e conseguem desempenhar todas essas funções sem descer do salto alto, como diz o jargão popular.

A revista traz relatos incríveis de vida. Histórias inspiradoras que falam do chamado empoderamento feminino de uma forma totalmente diferente, onde as personagens encontramos cotidianamente nas ruas da cidade, em estabelecimentos comerciais ou eventos sociais diversos. Uma leitura imperdível.

Nossa reportagem especial de capa não poderia fugir ao tema. Duas mulheres, amigas, dedicadas a profissão, que juntas investem em um novo e moderno escritório de advocacia. Marcela Longo e Lívia Pozzobon inspiram empresárias e mostram o verdadeiro sentido do empoderamento feminino. Elas abrem as portas do novo escritório para mostrar com exclusividade o novo ambiente de trabalho para a revista Destaque Cidade.

A Destaque Cidade de março traz também um “Raio-X” de um tema delicado que ainda faz muitas vítimas: a violência doméstica. Um levantamento exclusivo feito por nossa redação revela que cinco mulheres são vítimas de agressões físicas e/ou psicológicas por dia em Votuporanga. Para falar sobre esse assunto, nós ouvimos algumas mulheres que sofreram com isso, mas conseguiram se livrar graças ao apoio que encontraram no Cram (Centro de Referência de Atendimento à Mulher).

Para você, que é leitor do Jornal A Cidade, a revista será entregue gratuitamente na sua casa. Basta solicitar pelo telefone: (17) 3422-2890. Ela também será distribuída em Fernandópolis, Jales, Valentim Gentil, Cardoso, Nhandeara, Cosmorama, Américo de Campos, Álvares Florence e Parisi, além de instituições filantrópicas, governamentais e educacionais de toda a região.