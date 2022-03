A proposta foi considerada inconstitucional na Comissão de Justiça e Redação, e recurso foi rejeitado

publicado em 29/03/2022

Os vereadores rejeitaram um recurso e arquivaram o projeto que proibia a exigência de passaporte sanitário na cidade (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal arquivou na segunda-feira (28) o projeto de lei que pretendia proibir a exigência do Passaporte Sanitário em Votuporanga. A proposta foi considerada inconstitucional na Comissão de Justiça e Redação, e o recurso proposto pelo vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), foi rejeitado pela maioria dos vereadores.

O projeto foi apresentado pelos vereadores Chandelly Protetor (Podemos), Cabo Renato Abdala (Patriota) e Jezebel Silva (Podemos). A propositura pretendia proibir a exigência do comprovante de vacinação em escolas, repartições públicas, bares, shows, restaurantes, igrejas e qualquer tipo de estabelecimento público ou privado no âmbito do município, dentre outras determinações.

Em seu parecer, a Comissão de Justiça juntou dois pareceres de empresas que prestam consultoria jurídica para a Casa de Leis que apontaram pela inconstitucionalidade do projeto. Sendo assim, a única alternativa aos propositores seria a aprovação de um recurso em plenário que, se aprovado, daria continuidade à tramitação.

Colocado em votação, no entanto, o recurso foi rejeitado por oito votos a seis. Os contrários foram: Valdecir Lio (MDB), Professor Djalma (Podemos), Daniel David (MDB), Missionária Edinalva (União Brasil), Nilton Santiago (MDB), Jura (PSB), Carlim Despachante (PSDB) e Osmair Ferrari (PSDB).