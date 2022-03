As aulas gratuitas oferecem a oportunidade de os alunos aprenderem a tocar um novo instrumento

publicado em 18/03/2022

Nos polos do Guri, as atividades são sempre praticadas em grupo, o que estimula a participação dos alunos (Foto: Divulgação)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brAs matrículas para o ‘Projeto Guri’ foram prorrogadas para até 1° de abril em Votuporanga e outras cidades da região. As aulas oferecem a oportunidade de os alunos aprenderem a tocar um novo instrumento, gratuitas e destinadas a crianças dos seis aos 18 anos.Em Votuporanga são oferecidas 41 vagas distribuídas entre os cursos de coral juvenil, iniciação musical, percussão e violão. Para realizar a inscrição, o responsável pelo projeto deve entrar em contato pelo telefone (17) 3422-8895, pelo e-mail polo.votuporanga@gurionline.com.br ou comparecer na sede da instituição, localizada na avenida Conde Francisco Mataraz, 1965, Jardim das Palmeira, às quartas e sextas-feiras das 13h30 às 17h30.No ato da inscrição, os candidatos devem estar portando RG ou Certidão de Nascimento do candidato, RG do responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço.Assim que ingressar no Projeto Guri, o aluno opta pelo aprendizado de um instrumento musical ou de canto. Nas aulas são trabalhados variados gêneros musicais como cultura popular, folclórica ou música erudita.Além disso, os participantes também têm contato com manifestações culturais e atividades que mantém viva as raízes culturais presentes na comunidade em que vivem.Nos polos do Guri, as atividades são sempre praticadas em grupo, o que estimula a participação dos alunos. Todos fazem parte de uma equipe que passa pelos mesmos desafios e aprendizados. Nas apresentações realizadas em público nos eventos, o resultado é um produto da dedicação do grupo e, ao mesmo tempo, do esforço de cada aluno.As matrículas estrão abertas até o preenchimento total das vagas, desse modo, é necessário que os responsáveis fiquem atento aos prazos e entre com contato com a instituição no município.