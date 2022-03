A segunda fase do 'Programa Asfalto Novo' avança nos próximos dias para os bairros do Portal do Sol, Residencial do Lago e Bom Clima

publicado em 05/03/2022

Cerca de 15% das ruas previstas para serem recapeadas nesta etapa já estão finalizadas e o programa avança agora para novos bairros (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Nasser Marão

A segunda fase do “Programa Asfalto Novo”, que irá recapear mais de 140 quarteirões do município, avança nos próximos dias para os bairros do Portal do Sol, Residencial do Lago e Bom Clima. Até o momento, cerca de 15% das ruas previstas para serem recapeadas nessa nova fase já foram contempladas e o serviço deve ser intensificado agora.De acordo com a prefeitura, o asfalto novo já chegou para moradores dos bairros Jardim Portal dos Lagos, Cecap I, Estela Parque Residencial e Jardim Bela Vista. Entre os quarteirões recapeados estão trechos das Ruas Ibraim Haddad, Iguassu, Pernambuco e também as ruas dos Pássaros, dos Antúrios, das Magnólias, das Palmas, Maria Camillo Bimbato, Benedito Caetano, Assad Wadih Haddad, Palmira Zampiere Cestari, William Alberto Simões e Thereza Eugênio.“Moro no bairro há 13 anos. A rua estava bastante ruim, com muito buraco”, disse o morador da Rua Maria Camilo Bimbato, Cléber Ferreira. “Sentíamos a necessidade de um recapeamento e neste mês tivemos o prazer de receber a massa asfáltica nova que deu mais segurança e qualidade para nossas ruas e para o nosso bairro”, comemorou a jornalista Vanessa Bortolozo, que também mora na mesma rua.A obra, agora, avança para trechos das ruas João da Cruz Oliveira, Laureano Arroyo Hernandes, Juraides de Paula Viveiros e Avenida Anésia Menezes de Lima. Cerca de R$ 7 milhões são investidos nesta fase do programa, sendo R$ 6 milhões conquistados pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) junto ao Governo do Estado, com apoio do deputado Carlão Pignatari (PSDB), e o R$ 1 milhão restante de contrapartida da Prefeitura.Ao todo, os bairros beneficiados com o recapeamento nesta segunda etapa serão: Pozzobon, Jardim São Judas Tadeu, Santa Luzia, Patrimônio Novo, Patrimônio Velho, Jardim Alvorada, Parque Residencial do Lago, Portal dos Lagos, Estela Parque Residencial, Jardim Eldorado, Vila América, San Remo, Chácara das Paineiras, Loteamento Bandeirantes, Santa Eliza, Parque Residencial Saúde, Vila Nova e Simonsen.Além das ruas previstas nessa fase do programa de recapeamento, o prefeito Jorge Seba anunciou, em entrevista à, a recuperação de um trecho na Avenida Nasser Marão. O processo licitatório já foi executado e a obra deve ser iniciada em breve.“Recebemos da comissão de licitação, a notícia de uma emenda que estava atrasada e que vai fazer um pedaço da Avenida Nasser Marão de frente a toda aquela região do ferro velho (São Paulo), da Pollus e adjacências. A empresa já foi escolhida e agora é esperar alguns detalhes para que esse trecho também faça parte do programa de recapeamento”, completou Seba.Uma próxima etapa já está em fase de planejamento e deverá beneficiar outros locais com mais R$10 milhões de investimento decorrentes de um financiamento junto ao banco Desenvolve SP.