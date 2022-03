450 kits de alimentos serão destinados a 30 entidades parceiras do Fundo Social; há também atendimento direto a famílias que buscam ajuda no órgão municipal

publicado em 14/03/2022

Com essa nova remessa, o Fundo Social de Solidariedade totaliza, desde o ano passado, a entrega de 5.700 cestas básicas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em cumprimento à agenda do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, a presidente do órgão municipal Rose Seba realizou na manhã do último sábado (12) no auditório do Parque da Cultura, onde também ocorreu o lançamento do "Projeto Educando", a entrega de 450 cestas básicas a 30 entidades assistenciais e grupos religiosos do município que foram enviadas pela presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, Bia Dória. Além desse repasse, outras 50 unidades vêm sendo destinadas durante atendimento direto a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e que buscam ajuda no Fundo Social; no total são 500 kits de alimentos.O evento contou também com a participação do prefeito Jorge Seba; Janaina Silva, secretária da Cultura e Turismo; da vereadora Sueli Friósi representando o Poder Legislativo; do diretor regional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) Osvaldo Carvalho, em nome do presidente da Alesp, Carlão Pignatari, responsável pela intermediação dos alimentos; Luís Antônio, do Lar Beneficente Celina, simbolizando as entidades; e secretários municipais, vereadores e demais representantes das entidades assistenciais.Com essa nova remessa, o Fundo Social de Solidariedade totaliza, desde o ano passado, a entrega de 5.700 cestas básicas entre atendimentos diretos e indiretos e que contêm alimentos como arroz, biscoito doce, carne bovina embalada a vácuo, farinha de trigo, feijão, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal e sardinha em lata.A presidente do Fundo Social Rose Seba, agradece a doação e destaca a importância do apoio das entidades assistenciais. "Agradeço ao deputado Carlão Pignatari que mais uma vez está colaborando com o envio dessas 500 cestas e, com isso, entregamos quase seis mil doações de alimentos provenientes do Governo do Estado; gratidão também a todas às entidades parceiras do Fundo Social, porque é graças a cada uma delas que fazem as cestas chegarem a quem realmente necessita. Essa união, essa parceria são muito importantes e o Fundo Social estará sempre aberto para acolher a quem precisa de nossa ajuda".O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga segue com a distribuição de alimentos através do programa "Prato Solidário", iniciado em abril do ano passado, e que até o momento já realizou a entrega de 64 mil marmitas.A confecção e distribuição das refeições conta com o apoio de entidades parceiras como Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, que entrega as refeições à população assistida de segunda a sábado; Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes que realiza a distribuição de segunda a sexta-feira e também na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, localizada na Rua São Paulo, próximo à Prefeitura.