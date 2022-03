Objetivo do projeto é ampliar e modernizar o sistema de videomonitoramento para combater o crime e reduzir a criminalidade

publicado em 24/03/2022

O prefeito Jorge Seba apresentou a proposta a representantes da sociedade civil e forças de segurança do município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado do secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcos Moreno, reuniu a sociedade civil e representantes das Polícias Militar, Civil, Ambiental, do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) e da Câmara Municipal para discutir um projeto de monitoramento e segurança pública que será implantado em Votuporanga. A iniciativa irá criar uma espécie de “cinturão de câmeras de monitoramento” ao redor da cidade.O objetivo do projeto, conforme a Administração Municipal, é ampliar e modernizar o sistema de videomonitoramento com instalação de câmeras em todas as entradas e saídas da cidade e também em pontos estratégicos para combater o crime e reduzir a criminalidade, como já constava no programa de governo do prefeito Jorge Seba.Segundo o prefeito, a ideia é interligar essa central ao sistema ‘Detecta’, utilizado pela Polícia Militar. “Nossa intenção é deixar claro para os criminosos que em Votuporanga eles não terão facilidade para cometer delitos e, com isso, inibir a criminalidade”, pontuou.Segundo secretário de Trânsito, Marcos Moreno, além de cobrir as entradas e saídas da cidade, a intenção deste projeto é ir mais além, formando parcerias com empresas e também com imóveis por toda a cidade que possuem câmeras de monitoramento na área externa de maneira a interligar a um único banco de dados que ficaria disponível neste sistema.“Formaríamos o cinturão eletrônico e também o que chamamos de ‘telha de aranha’ de tal forma que teríamos a cidade toda coberta pelo sistema de videomonitoramento”, explicou.