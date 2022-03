Proposta chegou na segunda-feira (14) à Câmara Municipal e já foi lida no expediente, podendo ser colocado em votação na próxima sessão ordinária

publicado em 15/03/2022

O prefeito Jorge Seba enviou para a Câmara Municipal a proposta para o reajuste dos servidores públicos municipais deste ano (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga protocolou na segunda-feira (14) na Câmara Municipal o projeto de lei que trata da revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais. A iniciativa propõe um reajuste de 12% no salário (11% de imediato e mais 1% a partir de novembro) e de 23% no vale alimentação, que saltaria dos atuais R$ 325 para R$400.A propositura já foi lida no expediente da sessão ordinária realizada na noite de segunda e, agora, irá tramitar pelas comissões permanentes da Casa de Leis. Superadas essas etapas o projeto poderá entrar em votação já na sessão ordinária da próxima segunda-feira (21), com efeito já para a folha salarial do mês de março.“Quero aqui valorizar os vereadores que atuaram nesta intermediação conosco, juntamente com os Sindicato dos Servidores, que brigaram bastante para isso. A gente tinha um número inicial para essa meta de 10,6 a 10,7%, que seria a correção do ano passado e por uma sensibilidade nossa, a pedido dos vereadores, nós resolvermos ampliar isso para 12, sendo que 11 seria agora e um a mais a partir de novembro”, disse o prefeito Jorge Seba, em entrevista àO pedido inicial dos servidores era de um reajuste de 15%, que seria a soma da inflação mais 3% de aumento real sobre o salário e que as perdas da inflação do período de 2020, que foi de 10,06%, possam ser repostas nos anos subsequentes o que totalizaria um aumento de aproximadamente 26%, além do reajuste no vale alimentação.Após reuniões com representantes da categoria e vereadores, no entanto, chegou-se ao valor proposto, aliado ao compromisso de buscar a reposição das perdas de 2020, levando em consideração também o respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. “Já deixamos firmado, que a gente vai procurar corrigir o que faltou do ano de 2020 e o que puder vamos tentar recuperar valores perdidos no passado”, concluiu Seba.A proposta, porém, não agradou todos os servidores. Um grupo participou da sessão da Câmara ontem e protestou contra o reajuste apresentado. Com faixas em mãos eles pediram mais valorização.