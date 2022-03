Evento será no Parque da Cultura e contará com a presença do presidente da Alesp, Carlão Pignatari, que intermediou as conquistas

publicado em 12/03/2022

Mais de 5 mil cestas básicas já foram entregues em Votuporanga e outras 400 serão distribuídas no Parque da Cultura (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga programou para este sábado (12), às 9h30, um evento público para a entrega de mais 400 cestas básicas para entidades assistenciais do município e o lançamento do projeto “Educando”. O encontro contará com a participação do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), que intermediou a destinação dos alimentos, por meio do Fundo Social de Solidariedade do Estado, e os recursos para a oficina.A recepção será realizada no auditório do Parque da Cultura e contará também com a presença de representantes das 30 instituições beneficiadas com as cestas básicas. Mais de 5 mil cestas de alimentos já foram distribuídas para famílias carentes de Votuporanga por meio do programa Alimento Solidário.No mesmo evento o prefeito Jorge Seba (PSDB), ao lado de Carlão, irá lançar o projeto “Educando”, que irá oferecer oficinas gratuitas para crianças e adolescentes, com recursos do Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente). São R$ 200 mil destinados para a realização de seis oficinas, que são de: Grafitti, Dj, Fazendo Quadrinhos, Teatro, Introdução à Fotografia Digital e Transformando Conflitos em Conversas Construtivas – Mediação de Conflitos.