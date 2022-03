Ao todo, 470 pessoas se inscreveram para concorrer ao cargo que tem salário de R$ 1,8 mil

publicado em 28/03/2022

Quem não concordar com sua classificação tem até a meia-noite desta segunda-feira (28) para apresentar recurso (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, divulgou no Diário Oficial do Município a classificação preliminar dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Técnicos em Educação, que irão atuar nas escolas municipais para atendimento de alunos com necessidades especiais. Ao todo, 470 pessoas se inscreveram para o cargo.

Uma comissão foi nomeada para analisar todas as inscrições bem como as documentações apresentadas pelos candidatos. Assim como previsto no edital, a Comissão precisou realizar sorteio para critério de desempate de alguns candidatos. Quem não concordar com sua classificação tem até a meia-noite desta segunda-feira (28) para apresentar recurso.

Com carga horária semanal de 40 horas e vencimento de R$ 1.866,03, os profissionais serão contratados temporariamente pelo prazo máximo de até um ano para atuar nas escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga no atendimento de alunos com necessidades especiais.

Clique aqui e confira a classificação preliminar.

