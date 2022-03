O objetivo é contratar pelo menos mais 90 profissionais para atuarem nas salas de aula com crianças autistas e especiais

publicado em 09/03/2022

Um Processo Seletivo emergencial deve ser aberto nos próximos dias para suprir a demanda por educadores nas escolas municipais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga anunciou na terça-feira (08) o início dos trâmites para a abertura de um Processo Seletivo emergencial para a contratação de educadores. O objetivo é contratar pelo menos mais 90 profissionais para atuarem nas salas de aula com crianças autistas e especiais.O contrato, segundo a Secretaria Municipal de Educação, será temporário (de um ano) e servirá para atender o grande aumento da demanda deste ano, enquanto o município prepara um novo concurso público. Neste ano, 60 profissionais do setor, habilitados em processos seletivos e concursos públicos anteriores, já foram convocados, além de 61 estagiários, mas a demanda ainda é grande.O caso será tratado, inclusive, em uma reunião na Câmara, programada para às 16h de hoje. O encontro foi convocado por alguns pais de crianças especiais e autistas, que querem chamar a atenção dos vereadores para a urgência dessas contratações.Em contato com o, o comerciante Ivan da Silva Batista, que é pai do pequeno Arthur, de cinco anos (já diagnosticado com autismo severo), afirmou que as crianças com autismo não podem mais esperar.“Hoje a rede pública ela está carente do profissional que fica com a criança especial na sala de aula. Meu filho é autista, ele precisa de uma pessoa que seja uma ponte entre o professor e meu filho, é um acompanhante para que ele se desenvolva. Tivemos uma reunião recente onde a Prefeitura informou que irá realizar um concurso público, mas isso é a longo prazo e o autista ou a criança especial não pode esperar. Então a opção encontrada foi um processo seletivo emergencial e vamos pedir para que os vereadores coloquem isso em pauta”, disse Ivan.A ideia inicial era a apreciação de um projeto na Casa de Leis para a autorização do Processo Seletivo, mas, conforme a Prefeitura, não será necessário o trâmite no Legislativo tendo em vista a vigência da Lei Complementar 453/2021.Somente neste ano, cerca de 1,2 mil novos alunos foram matriculados nas 31 unidades de ensino da Prefeitura, um número recorde, nunca antes registrado, que chega a ser praticamente o dobro da média de novas matrículas para este período.Para atender a demanda crescente, a Prefeitura de Votuporanga convocou professores, educadores, técnicos de desenvolvimento infantil e também profissionais de apoio como serviços gerais, motoristas e técnicos do executivo (administrativos), mesmo assim ainda há carência de profissionais, o que deve ser suprido com um novo concurso público, que já está em estudo.