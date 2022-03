Os interessados terão até o dia 29 de abril para realizarem a inscrição, por meio do site da prefeitura

publicado em 17/03/2022

A Prefeitura de Votuporanga abriu as inscrições para o Programa “Bolsa Cultura” 2022 e aceitará 34 projetos com bolsas de até R$ 3,8 mil (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga abriu as inscrições para artistas do município enviarem seus projetos culturais independentes para a seleção do “Bolsa Cultura”, da Secretaria de Cultura. Os interessados terão até o dia 29 de abril para realizarem a inscrição, por meio doDe acordo com o edital, publicado no Diário Oficial de quarta-feira (16), para participar os artistas e produtores culturais devem enviar projetos que envolvam as áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, literatura, música e projetos especiais. Os candidatos devem comprovar residência de, no mínimo, dois anos na cidade.Serão selecionados 34 projetos culturais com bolsas de até R$ 3,8 mil cada. Todas as atividades propostas no ato da inscrição deverão ser oferecidas gratuitamente para a população e deverão ser realizadas inicialmente de forma presencial.Pelo edital ainda, o programa “Bolsa Cultura” de fomento à produção cultural na cidade tem como objetivo apoiar e promover a valorização da classe artística, mantendo o acesso ao munícipe a bens culturais nas diversas linguagens artísticas.A inscrição será feita por meio do site da Prefeitura (QR code na foto). A lista dos inscritos será divulgada no dia quatro de maio.Interessados em participar do "Bolsa Cultura 2022" poderão esclarecer suas dúvidas sobre o edital do programa, em reuniões tira-dúvidas que serão realizadas de modo on-line pela Secretaria da Cultura e Turismo, através da plataforma Google Meet. A primeira será no dia 07 de abril, das 16h30 às 18h; dia 13, das 10h às 11h30; e uma última no dia 19 de abril das 20h às 21h30 e os links serão divulgados nos e-mails dos artistas, nos grupos, nas plataformas digitais e redes sociais da Prefeitura de Votuporanga.Outra ação que será desenvolvida pela Pasta municipal, em parceria com o Instituto Poiesis durante o período de inscrições, é um workshop para Elaboração e Gestão de Projetos Culturais e Negócios Criativos, coordenado por Junior Cecon. A capacitação será ministrada presencialmente nos dias 23, 24 e 25 de março, das 19h às 22h, no Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", localizado no Parque da Cultura.