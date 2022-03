Ponte está caída desde 2016 e agora será recuperada para melhorar as condições de dezenas de famílias que moram na região

02/03/2022

O anúncio sobre o início das obras de reconstrução foi feito pelo prefeito Jorge Seba em entrevista exclusiva à Cidade FM (Foto: A Cidade)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) assinou a ordem de serviço para o início das obras de reconstrução da ponte sobre o Córrego Boa Vista, que fica na Estrada Municipal VTG-342, na Zona Rural de Votuporanga. O anúncio foi feito por Seba em entrevista àe a empreiteira contratada deve iniciar os trabalhos no local entre esta quarta (02) e quinta-feira (03).O investimento total na reconstrução será de R$ 723 mil, sendo pouco mais de R$ 636 ml por meio da Defesa Civil do Estado de São Paulo, por intermédio do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) e o restante de recursos próprios do município.“Essa ponte caiu em 2016 e é inadmissível aquilo continuar desse jeito. No ano passado nós iniciamos os trabalhos de para acelerar os recursos e agora realmente saiu a ordem de serviço. Os trabalhos preliminares já estão começando”, disse o prefeito.A reconstrução da ponte, que desabou sobre o córrego, é uma reivindicação antiga do vereador Osmair Ferrari (PSDB). Segundo ele, os moradores da região sofrem há tempos com o problema, tendo que encarar um desvio de mais de quatro quilômetros desde que a ponte ruiu.“Na época de seca os moradores se arriscam e passam dentro do córrego de moto, de carro, de charrete, mas na época de chuva eles precisam fazer um desvio de cerca de quatro quilômetros para chegar em suas propriedades rurais. Para nós, esse projeto é uma vitória muito grande e esperamos que na maior brevidade possível essa reconstrução seja feita”, disse o vereador.