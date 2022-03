Além dos mais de R$ 10 milhões já anunciados pela Prefeitura, Saev também teve o orçamento comprometido em mais de R$ 1,7 milhão

publicado em 04/03/2022

Orçamento da Prefeitura de Votuporanga e da Saev Ambiental para 2022 foram comprometidos com o pagamento de precatórios (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) terão os investimentos reduzidos em 2022. Isso porque tanto o orçamento municipal como o da autarquia sofreram um forte impacto neste ano provocado por precatórios, que, obrigatoriamente, devem ser quitados até o dia 31 de dezembro.As dívidas que agora entram em execução são frutos de gestões passadas e estão ligadas a ações trabalhistas. Dos cofres da Prefeitura, por exemplo, sairão mais de R$ 10 milhões para um grupo de 89 servidores (muitos deles já inativos) que moveu uma ação contra o Município, por não ter recebido reajuste salarial em 1994, na gestão de Pedro Stefanelli Filho. O período foi marcado pela mudança do sistema URV (Unidade Real de Valor) para o plano Real.Como os recursos para o pagamento de precatório saem da chamada “fonte 1”, algumas obras e investimentos previstos para o ano devem ser adiadas, o que pode comprometer o desenvolvimento do Plano de Governo de Seba.A mesma dificuldade enfrentará a Saev. A autarquia teve mais de R$ 1,7 milhão de seu orçamento comprometido com o precatório de nove servidores. O montante já foi pago e o setor administrativo avalia agora o impacto no plano de investimentos.