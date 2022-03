Haddad vai remarcar o encontro por conta de conflitos em sua agenda

publicado em 16/03/2022

O pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, alegou conflitos em sua agenda e remarcou a visita a Votuporanga (Foto: Agência Brasil)

Da redação

O pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, adiou sua visita a Votuporanga, que estava programada para o dia 23 março. O ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência da República faria uma palestra na Câmara Municipal, mas terá que remarcar o encontro por conta de conflitos em sua agenda.O anúncio do adiamento foi feito pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB). Segundo ele, uma nova data será programada para o mês de abril, oportunidade em que o petista irá fazer uma palestra sobre educação, desenvolvimento regional e conjuntura, sem deixar de lado, é claro, as eleições deste ano.Fernando Haddad seria o segundo pré-candidato a governador a visitar Votuporanga neste ano. Antes dele, também passou pela Câmara o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub.