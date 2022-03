Graduações à distância com duração de três a cinco anos serão oferecidas gratuitamente em Votuporanga; inscrições vão até 25 de abril

publicado em 21/03/2022

Os cursos são distribuídos em três eixos: licenciaturas; computação; e negócios e produção (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

O Polo da Universidade Aberta do Brasil de Votuporanga, unidade vinculada à Prefeitura de Votuporanga, informa que a partir das 10h desta terça-feira (22), estarão abertas as inscrições para preenchimento de 105 vagas para cursos gratuitos de graduação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp. O edital de abertura das inscrições está disponível noOs cursos são distribuídos em três eixos: Licenciaturas (Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia); Computação (Bacharel em Tecnologia da Informação, Bacharel em Ciência de Dados e Bacharel em Engenharia de Computação); e Negócios e Produção (Tecnólogo em Processos Gerenciais, Bacharel em Administração e Bacharel em Engenharia de Produção). As inscrições do Processo Seletivo Vestibular seguem até às 23h59 do dia 25 de abril e poderão ser feitas pelo site da VunespOs cursos serão oferecidos na modalidade a distância (EaD) com encontros presenciais. A duração varia de três a cinco anos, dependendo do curso.As provas objetivas e redação deverão ser aplicadas no dia 22 de maio, às 13h. O início dos cursos está previsto para o dia 8 de agosto.A Prefeitura de Votuporanga mantém o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde, atualmente 297 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior oferecidos por universidades públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) como, por exemplo, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), entre outras.Entre os cursos oferecidos estão Graduação em Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Letras/Português, Letras/Inglês, Graduação em Engenharia de Computação, Graduação em Engenharia de Produção, Graduação em Administração Pública, Especialização em Educação em Direitos Humanos e Docência para a Educação Profissional e Tecnológica.O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na rua Pernambuco, n° 1736 (Vila Muniz). O telefone para mais informações é o 3422-8839.