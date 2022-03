O “pedal” está programado para acontecer no dia 24 de abril com um trajeto de aproximadamente 16 km

publicado em 30/03/2022

O ‘pedal’ está programado para acontecer no dia 24 de abril; na foto, o trajeto, de aproximadamente 16 km, do passeio (Imagens: Divulgação)

Pedro Spadoni

O Espaço Bike, de Votuporanga, promove o seu primeiro “pedal solidário” – que, na prática, é um passeio de bicicleta – em prol do Lar São Vicente de Paula, uma entidade assistencial votuporanguense. O objetivo é arrecadar alimentos para a instituição.

O “pedal” está programado para acontecer no dia 24 de abril. O trajeto será de aproximadamente 16 km, partindo do Empório 27 (que fica na rua Ivaí, no Jardim Eldorado) para passar, em seguida, pela vicinal Adriano Pedro Assi (conhecida como Estrada do 27), Estrada do Porto Seco, Simonsen, para, enfim, descer até o Espaço Bike (confira o traçado do trajeto na foto desta reportagem).

Além de doar alimentos para a entidade, quem quiser participar da iniciativa deve pagar R$ 45 para usufruir do café da manhã, que será realizado no Espaço Bike, e receber uma caneca e uma camiseta da iniciativa.