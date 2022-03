A estação começa neste domingo (20) e vai até o dia 21 de junho

publicado em 19/03/2022

Em Votuporanga, a estação deve começar num dia de sol com algumas nuvens na parte da manhã e, depois, com pancadas de chuva (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO outono começa neste domingo (20), às 12h33. A estação, que marca a transição entre o verão e o inverno, vai até o dia 21 de junho, às 06h14. Em Votuporanga, a estação deve começar num dia de sol e pancadas de chuva, segundo as estimativas dos institutos meteorológicos.A partir de segunda-feira (21), os institutos estimam que os dias sejam apenas de sol com algumas nuvens e sem chuvas. Ainda segundo a previsão meteorológica, a chuva só deve voltar a cair no município no domingo (27), quando o dia pode ser de sol com algumas nuvens de manhã e, depois, marcado por pancadas de chuva à tarde e à noite.Normalmente, existe uma redução das chuvas sobre o Sudeste à medida que o outono se aproxima – dando início, assim como no Centro-Oeste, ao período seco. E dessa vez, a previsão indica que a chuva realmente deverá permanecer abaixo da média nos próximos três meses.A temperatura do ar deverá ficar próxima e ligeiramente acima da média, mas não se descarta a possibilidade da entrada de massas de ar frio – que poderão diminuir as temperaturas em locais de maior altitude a partir de maio.Até sexta-feira (18), havia alerta de perigo potencial por chuvas intensas em Presidente Prudente, Bauru e Marília; Itapetininga, Araçatuba e São José do Rio Preto; Região Macro Metropolitana Paulista; Região Metropolitana de São Paulo; Assis; litoral sul paulista e no norte e noroeste de Minas Gerais.Algumas das principais características do outono são a redução gradual das temperaturas, bem como a diminuição do tempo de luz diária. Além disso, o período é conhecido como a estação das frutas.Além das mudanças de temperatura, a estação é marcada pela maior incidência de ventos e pela diminuição da umidade do ar. Também pode haver a formação de nevoeiros pela manhã, além da ocorrência de geadas.Inicialmente, os dias e as noites têm a mesma duração, isto é, 12 horas. Na medida em que o outono avança e o inverno se aproxima, os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas.A transformação da cobertura vegetal é o aspecto mais marcante do outono. A folhagem das árvores adquire uma coloração que varia entre tons amarelados e avermelhados, resultado da menor incidência de luz solar e diminuição da produção de clorofila. No caso das espécies caducifólias (conhecidas ainda como decíduas), observa-se a queda das folhas, um mecanismo de proteção da planta.