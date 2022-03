Entre as mulheres que passaram pelo evento da Prefeitura de Votuporanga em homenagem ao Dia da Mulher, estava Geisse Pereira da Silva, com as filhas Lara e Emanuele

publicado em 09/03/2022

A dona de casa Geisse Pereira da Silva estava com as filhas Lara (esq.) e Emanuele (dir.) no centro quando viu o evento e quis participar (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brEntre as mulheres que passaram pelo evento da Prefeitura de Votuporanga na Concha Acústica, na manhã de terça-feira (08), estava Geisse Pereira da Silva. A dona de casa, que mora na cidade, estava andando pela rua Amazonas com suas duas filhas pequenas – Emanuele, de dois anos; e Lara, de sete meses – quando viu a movimentação em frente a Concha.“Achei [que o evento ofereceu] uma oportunidade de a mulher se cuidar e olhar mais para si. É um momento para a mulher falar: ‘agora vou cuidar de mim’. E a gente não pode deixar passar em branco essa oportunidade de mostrar o poder da mulher, mas sem diminuir o próximo, porque tanto a mulher quanto o homem têm que ser igualados, não um acima do outro. O respeito tem que ser mútuo”, disse Geisse.A dona de casa aproveitou não só os brindes, mas os serviços voltados à saúde oferecidos na tenda do evento. “Achei uma ideia muito legal, linda e organizada. Parei e já ganhei presentes: flor, bombom e até esmalte. Fiz testagem de DSTs e pude marcar o exame de Papanicolau. Fiquei muito feliz”, contou.