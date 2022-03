O animal peçonhento já teria feito, conforme relatos, pelo menos duas vítimas e matado um cachorro

publicado em 30/03/2022

Kong (detalhe) morreu vítima de uma picada de cobra o que tem assustado os moradores das imediações da Praça Ramalho Neto (Foto: A Cidade/Arquivo pessoal)

Da redação

A suposta presença de uma cobra na Praça Ramalho Neto, que fica na rua Riolândia, no bairro Cecap II, está assustando os moradores da região. O animal peçonhento já teria feito, conforme relatos nas redes sociais, pelo menos duas vítimas e matado um cachorro, o que até motivou reclamações na Prefeitura de Votuporanga, que mandou uma equipe para o local para fazer uma busca na área.

O jornal A Cidade esteve na praça e conversou com moradores das imediações. Apesar de muito se falar sobre a suposta víbora, pouco há de concreto sobre a presença dela no local. Não há registros de ataques a seres humanos no Corpo de Bombeiros nos últimos dias e nem ocorrência do tipo na Polícia Ambiental.

A morte de um cachorro, porém, é fato. Trata-se de um Buldogue Campeiro, que atendia pelo nome de Kong. O animal passeava junto da família pela praça quando teria sido picado, possivelmente, por uma Jararaca.

“Ele passou com o meu marido ali pelo campo de futebol e quando chegou em casa começou a passar mal, sentir falta de ar. Não estranhamos no momento, porque pesamos que ele estava cansado do passeio e como deitou sobre a pata, não vimos a picada. Depois de um tempo meu marido foi olhar ele e viu a marca da picada”, contou Marilda Garcia.

Kong estava na família há quatro anos. Ele foi adotado pelo marido de Marilda, Fabio Domingues Garcia. Quando viu a picada, Fabio correu com ele para o veterinário, mas não houve tempo hábil para salvá-lo.

“O veterinário aplicou o soro e fez tudo que podia, mas infelizmente ele não resistiu. É muito triste, pois para nós ele era um membro da família e perder ele dessa forma foi muito doloroso. O que nos deixou ainda mais preocupados foi que nós passamos pelos mesmos lugares que ele, em vez dele poderia ter sido um de nós”, completou Marilda.

Varredura

O caso repercutiu nas redes sociais e foi relatado também na Prefeitura. A administração municipal enviou uma equipe para o local para que seja feita uma varredura pela praça na busca pela cobra. Além da varredura pelos canteiros, segundo o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Marcos Moreno, também será feita a roçagem do local.

Hospitalizado