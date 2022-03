A sortuda fez suas compras no Supermercado Santa Cruz; saiba quem são os demais ganhadores da campanha

publicado em 26/03/2022

A entrega dos prêmios acontecerá na quinta-feira (31), às 10h, no Auditório da Associação (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA ACV (Associação Comercial de Votuporanga) sorteou, na manhã deste sábado (26), R$ 13,5 mil em prêmios pela campanha Liquida Votu, no auditório da Associação. A grande contemplada do dia foi a votuporanguense Glaucia Tassi, que levou o prêmio máximo, os R$ 10 mil em vale-compras.Além do prêmio mais almejado, outros cinco consumidores foram contemplados com vale-compras de R$ 500. O morador de Valentim Gentil, Evandro dos Santos Ribeiro, consumidor do Porecatu foi um dos contemplados, os outros quatro são os votuporanguenses Antônio Barbosa de Lima, cliente do Porecatu; Fabiano de Haro, cliente da Agrmoec; Lucimara de Grande Cardi, cliente da Morana e Adenilson Previato, cliente da Pinheiral.A entrega dos prêmios acontecerá na quinta-feira (31), às 10h, no Auditório da Associação.Este é o quarto ano consectutivo de realização da campanha Liquida Votu, o que é comemorado com sucesso pelo presidente da ACV Carlos Matta. "A campanha veio para ficar, o empresário e o comércio de Votuporanga entendeu o Liquida Votu e o incentivo foi forte. Tanto é que você vê que foram mais de 150 mil cupons distribuídos", disse ele.