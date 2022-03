As vagas para o agendamento da renovação do documento no mutirão estão disponíveis no portal, aplicativo e totens do Poupatempo

publicado em 19/03/2022

Objetivo principal do mutirão é renovar as CNHs vencidas entre setembro e outubro de 2020, cujo prazo para renovação se estende até este mês (Fotos: A Cidade)

Mês e ano de vencimento / Prazo máximo

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNeste sábado (19) tem mutirão, no Poupatempo de Votuporanga, para renovação de CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) vencidas. Com base na retomada dos prazos para renovação das CNHs, determinada pela legislação federal, o mutirão tem como objetivo principal garantir que cidadãos com documentos vencidos entre setembro e outubro de 2020 (que devem renovar até dia 31 de março deste ano) regularizem suas situações antes do novo prazo de vencimento.Em Votuporanga, 433 motoristas estão nesta situação, segundo um levantamento exclusivo feito pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo), a pedido do jornalPara ser atendido no mutirão, é preciso agendar um horário. As vagas para agendamento estão disponíveis no portal (poupatempo.sp.gov.br), aplicativo e totens do Poupatempo. Mas também é possível renovar o documento de forma on-line.A nova legislação definiu um cronograma completo para CNHs que tiveram vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2022. O período para a regularização é feito com base no mês de vencimento do documento (confira a programação completa no final desta reportagem).Passado o prazo máximo - de até março - para renovar os documentos vencidos entre setembro e outubro de 2020, por exemplo, vem o limite do prazo para os que venceram entre novembro e dezembro (até abril deste ano); janeiro e fevereiro (até maio deste ano) e assim por diante. Ainda de acordo com o levantamento feito pelo Detran, 530 motoristas devem renovar até abril, enquanto 456 condutores devem renovar até maio.Pelos canais digitais do Poupatempo e do Detran é possível solicitar de forma on-line a renovação simplificada, sem a necessidade de ir presencialmente aos postos de atendimento. O único deslocamento obrigatório é para o exame médico na clínica credenciada ao órgão estadual de trânsito.“Para facilitar a vida dos condutores, a renovação da CNH passou a ser oferecida nas plataformas digitais do Detran e do Poupatempo e essa é uma realidade que veio para ficar, pois além de ser prática e segura, ela desburocratiza processos e evita deslocamentos desnecessários ao cidadão”, explicou Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.Para renovar a CNH, basta acessar o site (poupatempo.sp.gov.br) ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços > CNH > Renovação de CNH. Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda e realiza o exame médico na clínica credenciada indicada pelo sistema.Quem exerce atividade remunerada ou optar pela inclusão do EAR na CNH, precisa passar também pela avaliação psicológica e será direcionado a um profissional credenciado.Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar as orientações que serão enviadas por e-mail pela Senatran para acessar a CNH Digital, que tem a mesma validade do documento físico, disponível no aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito). O código de segurança para acessar a CNH digital também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo.Para evitar deslocamentos, o cidadão irá receber a CNH física, pelos Correios, no endereço indicado pelo motorista.- Setembro/2020 a outubro/2020 – Março/2022;- Novembro/2020 a dezembro/2020 – Abril/2022;- Janeiro/2021 a fevereiro/2021 – Maio/2022;- Março/2021 a abril/2021 – Junho/2022;- Maio/2021 a junho/2021 – Julho/2022;- Julho/2021 a agosto/2021 – Agosto/2022;- Setembro/2021 a outubro/2021 – Setembro/2022;- Novembro/2021 a dezembro/2021 – Outubro/2022;- Janeiro/2022 a fevereiro/2022 – Novembro/2022;- Março/2022 a abril/2022 – Dezembro/2022;- Maio/2022 a janeiro/2023 – Janeiro/2023;- Junho/2022 a fevereiro/2023 – Fevereiro/2023;- Julho/2022 a março/2023 – Março/2023;- Agosto/2022 a abril/2023 – Abril/2023;- Setembro/2022 a maio/2023 – Maio/2023;- Outubro/2022 a junho/2023 – Junho/2023;- Novembro/2022 a julho/2023 – Julho/2023;- Dezembro/2022 a agosto/2023 – Agosto/2023.(Fonte: Governo do Estado de São Paulo)