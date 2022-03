O clube vai realizar um “drive thru solidário” neste sábado (12), das 9h às 13h, na Concha Acústica, para arrecadar litros de leite e alimentos não perecíveis

publicado em 11/03/2022

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Lions Clube de Votuporanga vai realizar um “drive thru solidário” neste sábado (12), das 9h às 13h, na Concha Acústica, para arrecadar litros de leite e alimentos não perecíveis. Tudo que for arrecadado na iniciativa, que conta com parceria com o Lions Clube Brisas Suaves, vai ser repassado ao Fundo Social de Solidariedade.Além da arrecadação, os sócios do Lions vão oferecer aferição de pressão e teste de glicemia para quem passar por lá. A ação também vai contar com uma parceria com o Leo Clube de Votuporanga, que vai montar uma barraca para vender doces. Assim como os litros de leite e alimentos não perecíveis, a quantia arrecadada com os doces será repassada para o Fundo Social.Quem encabeçou o projeto foi a presidente do Lions Clube de Votuporanga, Sirlei Zanelato. “Pensei ‘por que não fazer algo maior?’, para não ficar só no nosso clube, porque nós fazemos arrecadações todo mês desde que assumi a presidência, em junho do ano passado. Pensei que se a gente se unisse a outros [clubes], a arrecadação seria maior”, contou Sirlei.A presidente também disse que suas expectativas em relação a arrecadação estão altas, considerando que este será o segundo sábado do mês, quando o comércio funciona até as 18h. “Espero que consigamos arrecadar uma boa quantidade [de alimentos] para que possa ser suprido tudo isso que está acontecendo por aí. Hoje, por exemplo, quando saí para almoçar vi muitas pessoas pedindo dinheiro na rua. E não dá para ajudar todos. Mas juntando um pouco de cada um faz um montante considerável. Temos que fomentar boas ideias”, disse.Para a primeira dama Rose Seba, que também é a presidente do Fundo Social de Solidariedade, iniciativas como essa são sempre muito bem-vindas. “Temos diversas pessoas que nos procuram diariamente com inúmeras necessidades e a participação voluntária da sociedade civil organizada neste trabalho solidário nos enche de motivação para seguirmos com o nosso trabalho de ajudar aqueles que mais precisam”, disse Rose.