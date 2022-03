Neste total de alimentos arrecadados, estão: 24 "fardos" de caixas de leite, dez quilos de arroz, um quilo de açúcar e um quilo de café, conforme divulgou o clube

publicado em 17/03/2022

Os alimentos arrecadados pela campanha do Lions Clube de Votuporanga serão repassados pelo Fundo Social para entidades (Foto: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Lions Clube de Votuporanga organizou uma campanha que conseguiu arrecadar 300 quilos de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade do município. Depois, os alimentos serão repassados para as entidades assistenciais da cidade.Neste total de alimentos arrecadados, estão: 24 "fardos" de caixas de leite, dez quilos de arroz, um quilo de açúcar e um quilo de café, conforme divulgou o clube. Os alimentos foram angariados numa ação, realizada na Concha Acústica, no fim de semana, que contou com parceria do Lions Clube Brisas Suaves e do Léo Clube.Nos dias seguintes à ação no centro da cidade, os sócios dos clubes continuaram arrecadando alimentos. O total foi fechado na noite de anteontem, conforme contou a presidente do Lions Clube de Votuporanga, Sirlei Zanelato.“Achei que para a nossa população, de quase 100 mil habitantes, e uma ação que foi muito bem divulgada, as pessoas não aderiram à campanha tanto quanto eu esperava. Acho que as pessoas acreditam que porque [os alimentos arrecadados] vão para o Fundo Social de Solidariedade, [a entidade] não precisa. Ela precisa, sim. Quem não conhece lá, devia ir conhecer”, disse a presidente do clube.Ela também comentou sobre a importância de a população se engajar em campanhas solidárias. “Por mais que o município consiga recursos de fora, como as mais de 400 cestas básicas [anunciadas recentemente pela Prefeitura], isso não é tanto quanto parece, se considerarmos o número de pessoas em vulnerabilidade social na cidade”, afirmou.Por isso, o clube presidido por Sirlei pretende organizar mais campanhas de arrecadação em Votuporanga. “Nós pretendemos fazer outra campanha de arrecadação, mas os detalhes ainda não estão definidos. Existe a intenção e para logo, inclusive”, finalizou a presidente do Lions Clube de Votuporanga.