O caso foi registrado após os alarmes do local dispararem e "acusarem" o crime

publicado em 28/03/2022

O suspeito teria acessado a recepção do local, após quebrar o vidro de uma janela com uma pedra de calçada (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm ladrão furtou uma televisão, na noite do domingo (27), de um escritório de advocacia localizado na rua Bahia, no Centro de Votuporanga. Um boletim de ocorrência foi registrado após os alarmes do local dispararem e “acusarem” o crime.De acordo com o apurado, o indivíduo foi visto pelos proprietários do escritório, por meio de câmeras de segurança. O suspeito teria acessado a recepção do local, após quebrar o vidro de uma janela com uma pedra de calçada.Com o disparo dos alarmes, o homem teria se assustado e levou “apenas” TV LG de 42 polegadas. As imagens do circuito interno de vigilância foram entregues à Polícia Civil que agora investiga o caso.