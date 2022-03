O site destacou a equipe esportiva da Cidade FM ‘como uma das maiores forças da comunicação esportiva interiorana’

publicado em 05/03/2022

O trabalho da Cidade FM foi destaque no site Futebol Interior, que divulga as atividades dos clubes e da imprensa esportiva do Estado (Imagem: Reprodução)

Da redação

O site Futebol Interior, que divulga as atividades dos clubes e da imprensa esportiva do estado, destacou nessa semana, a equipe esportiva da"como uma das maiores forças da comunicação esportiva interiorana".Veja a íntegra da matéria:Por incrível que pareça a Rádio Cidade 94.7, FM, de Votuporanga, que tem como diretor-presidente João Carlos Ferreira, líder em audiência em toda a região de São José do Rio Preto, é a única emissora que cobre ao vivo em casa e principalmente longe de Votuporanga, os jogos do Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A3. Já são 3.092 km rodados entre ida e voltas.Em plena crise no país, com o valor absurdo do combustível e outras despesas de viagens, a emissora encara com um trabalho árduo para levar ao ouvinte e ao torcedor apaixonado do CAV a informação em primeira mão. Até o momento, a Cidade FM viajou para seis cidades com o narrador Toninho Alves, balançou, balançou, e com Flávio Santos, que além de repórter em campo acumula também a função de comentarista.A Rádio Cidade já esteve em Birigui, no jogo diante do Bandeirante, com 208 quilômetros, em Bauru, no duelo frente ao Noroeste, foi 462 km, até Porto Feliz, onde o Capivariano manda seus jogos mais 902 km, em Marília, 400 km. Na partida válida pela nona rodada, no último final de semana os profissionais viajaram cerca de 1.120 km, no pega envolvendo União Suzano e Votuporanguense.Quando os jogos acontecem em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, a galera toda tem participação ao vivo com os comentaristas João Carlos e Fábio Ferreira. O plantão tanto em casa como fora, é sempre do competente Luiz Carlos Bortolozo. A Rádio Cidade conta ainda com os profissionais, Ademilson Silva, o AD, na narração e de Cleber Pirani, técnico de mesa central.'Realmente, nós fazemos um trabalho que não é para qualquer um e sempre com total apoio da direção que sempre olhou com carinho pra gente. É um orgulho em dois sentidos, o nosso profissionalismo na marca e a informação de primeira para o torcedor Votuporanguense que merece todo o nosso respeito. Se Deus quiser vamos dar continuidade naquilo que vem dando certo e sempre dando atenção aos nossos ouvintes', disse Flávio Santos.'Restam duas viagens no encerramento da primeira fase, Ribeirão Preto e Olímpia, mas estou ansioso e torcendo muito para a classificação do CAV e consequentemente para viajarmos mais. O rádio sempre esteve no meu legado e no meu coração e faço com profissionalismo e com muita alegria', finalizou, Santos."