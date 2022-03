Evento ocorreu na Concha Acústica e oportunizou atendimento nas mais diversas áreas com a participação de todas as secretarias municipais

publicado em 09/03/2022

A ação, que ocorreu na Concha Acústica e transmitida ao vivo pelas redes sociais @prefvotuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama e presidente Rose Seba, promoveu na manhã da última terça-feira (08/03), o evento "Prefeitura #Conectadaàmulher", como forma de homenagem ao público feminino. A ação, que ocorreu na Concha Acústica e transmitida ao vivo pelas redes sociais @prefvotuporanga, oportunizou um vasto atendimento de prestação de serviços oferecidos pelo Poder Executivo principalmente às mulheres, mas também ao público em geral, além de apresentações culturais e distribuição de cerca de 600 bombons.Com o apoio de todas as secretarias municipais, o público presente recebeu orientações e atendimento nas mais diversas áreas como assistência social, desenvolvimento econômico, deveres e direitos do consumidor, saúde entre outros.Na área da saúde, o acolhimento na campanha de vacinação contra a Covid-19 realizou 30 atendimentos a pessoas que iniciaram ou deram continuidade ao esquema vacinal, sendo duas da primeira dose, quatro da segunda e 23 da terceira; desse total, uma criança de cinco anos recebeu a dose inicial. Houve também o direcionamento de 60 mulheres às Unidades Básicas de Saúde para agendamento do exame Papanicolau; na campanha de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), foram realizados 30 testes rápidos de HIV fluido oral e outros 44 autotestes distribuídos para serem levados, por meio da equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE).Aos interessados em oportunidades por uma vaga de emprego no mercado de trabalho, foram feitas 35 inscrições para os programas "EmpregaVotu" e "Votuporanga em Ação". A Saev Ambiental também participou com a entrega de 300 mudas frutíferas e de flores como Ipê amarelo, branco, rosa, pau-formiga, pitanga e goiaba.No período da tarde, ocorreram apresentações de capoeira e folclore no Parque da Cultura e, finalizando, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher realizou uma live no Centro de Convenções com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura e TV Unifev, abordando o tema "Violência contra a mulher e a tendência da culpabilização pela Sociedade", através de bate-papo e palestras.A presidente do Fundo Social parabeniza e fala sobre a ação. "Resolvemos fazer essa ação para mostrar a todas as mulheres que a Prefeitura está sempre disponível para acolher e atender o ano todo, mas nesta terça-feira, trouxemos esses serviços para mais perto de toda a população, principalmente ao público feminino, para que saibam que podem contar sempre conosco e assim, se sentirem mais seguras e terem um lindo e feliz Dia da Mulher hoje e sempre", destaca Rose Seba.