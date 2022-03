Recentemente, o casal Paulo César Fernandes Dumbra e Rosimeire dos Santos Dumbra destinou 84 quilos de mandioca para o hospital

publicado em 24/03/2022

A mandioca foi entregue para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes (Foto: Divulgação)

A Santa Casa de Votuporanga conta com a solidariedade da família Dumbra. Recentemente, o casal Paulo César Fernandes Dumbra e Rosimeire dos Santos Dumbra destinou 84 quilos de mandioca para o hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.Sabendo da importância da Instituição na assistência a 53 municípios, os moradores de Votuporanga procuraram a Santa Casa para a doação. “A demanda é muito grande, é um hospital que socorre toda a região. Por isso, sentimos a vontade de contribuir”, contou Paulinho.Ele falou de sua relação com a Instituição. “Já precisamos de atendimento e foi muito bom. Sempre que pudermos, iremos colaborar com a Santa Casa”, complementou.A mandioca foi entregue para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes. “Nosso trabalho consiste em servir dietas baseadas em nutrientes saudáveis e balanceados. Cada doação de alimentos colabora com nosso setor, promovendo um cardápio mais variado, atrativo e com sabor. Agradecemos a família Dumbra por esse auxílio, que salva vidas”, concluiu o nutricionista João Carlos Bragato.