publicado em 08/03/2022

João Dado e Hery Kattwinkel voltaram a se unir na política após quatro anos de desavenças e trocas de farpas (Foto: Arquivo pessoal)

De inimigos declarados a parceiros políticos. O ex-prefeito João Dado (PL) e o ex-vereador Hery Kattwinkel (Patriota) deixaram de lado as desavenças e trocas de farpas dos últimos anos para anunciar, neste final de semana, uma possível dobradinha para as eleições de outubro.O “anúncio” foi feito durante a inauguração de um escritório político de Dado em Votuporanga, que contou com a presença do presidente estadual do PL, José Tadeu Candelária e algumas lideranças partidárias, como a vereadora Sueli Friósi (Avante) e o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota). O ex-prefeito já tem legenda garantida para deputado federal, cargo que ocupou por dez anos, enquanto o ex-vereador deve se candidatar a deputado estadual.Dado e Hery juntos na política não é novidade. Quando o ex-prefeito assumiu a Administração Municipal, em 2017, ele indicou o advogado, que estava estreando na Câmara, como seu líder de governo. Na ocasião, porém, a relação dos dois, durou menos de nove meses, quando ambos anunciaram o rompimento por “incompatibilidade de ideias”.Ambos trocam farpas desde então. Na Câmara Hery foi um dos maiores críticos do então prefeito, principalmente após o seu processo de cassação, que foi atribuído, nos bastidores, a Dado, já que os autores da representação tinham ligação com o então prefeito.“Não posso deixar de reconhecer que fui adversário do ex-prefeito João Dado, adversário, nunca inimigo. A gente tem que saber que tem essas diferenças. Independente de prefeito, o que o João Dado fez enquanto deputado por Votuporanga? Em dez anos ele trouxe mais de R$ 50 milhões para Votuporanga e não podemos deixar de reconhecer isso, é a história que fala isso e não eu, a história diz o que o deputado João Dado fez por Votuporanga. A política é uma nuvem, cada hora está de um jeito e eu reconheço que enquanto deputado o Dado fez um bom trabalho para Votuporanga”, disse Hery em vídeo gravado na reunião e posteriormente divulgado nas redes sociais.Apesar de afirmar que não era inimigo de Dado, Hery também foi o autor de, pelo menos, duas representações criminais contra o ex-prefeito e um pedido de cassação de seu mandato. As representações foram arquivadas na Justiça e o pedido de cassação não prosperou na Câmara.“Nós, se temos um projeto em benefício da população, precisamos ultrapassar eventuais divergências que tivemos no passado. O futuro se constrói através do presente e nós vamos fazer um futuro muito bom, somando forças em benefício da nossa população. As questões pessoais devem ser deixadas de lado. A presença do Hery no nosso evento é motivo de grande satisfação, tanto que o nosso presidente do PL inclusive formulou o convite oficial de que se ele entender por bem, a legenda para deputado estadual está garantida. Então, isso nos deixa uma ansiedade de uma possibilidade de termos uma dobradinha do PL em Votuporanga que seria o dr. Hery Kattwinkel de estadual e João Dado de federal”, concluiu Dado.