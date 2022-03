Qualidade foi questionada por uma reportagem do site Uol, com base em dados coletados de 2018 a 2020, pelo ‘Mapa da Água’

publicado em 09/03/2022

De acordo com a Saev Ambiental, a água que sai das torneiras de Votuporanga passa por um rigoroso controle de qualidade (Foto: Saev)

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) divulgou na tarde de terça-feira (08) uma nota garantindo a qualidade da água que sai das torneiras no município. A manifestação se deu após a divulgação de uma notícia pelo site Uol, baseada em dados coletados entre 2018 e 2020 pelo chamado “Mapa da Água”, que apresentou a existência de substâncias cancerígenas em amostras coletadas na ocasião.De acordo com os dados divulgados pela reportagem, substâncias químicas e radioativas foram encontradas acima do limite em 1 de cada 4 municípios que fizeram os testes, dentre eles Votuporanga, São José do Rio Preto, Mirassol e Meridiano, na região. As substâncias apontadas foram o Cromo, que é utilizado principalmente na fabricação de ligas metálicas e estruturas da construção civil, e Trihalometanos, que são utilizados como solvente em vernizes, ceras, gorduras, óleos, graxas na fabricação de corantes e agrotóxicos.Sobre os Trihalometanos, a Saev afirmou que o limite máximo permitido de total é de 100 microgramas por litro, conforme as legislações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. De acordo com o relatório de ensaio do período entre 2018 e 2020, a Autarquia afirma que não houve resultado com índice acima do permitido, e analisa se trata de erro de digitação na plataforma do governo federal.Já em relação ao Cromo, a Saev afirmou que entre os anos de 2018 e 2020, houve um apontamento fora do limite, que é de 0,05 miligramas por litro. “A alteração foi pontual e verificada em um dos poços localizados no distrito de Simonsen. Imediatamente, na oportunidade, as equipes técnicas da Autarquia tomaram as providências necessárias para a resolução do problema. Desde então, o nível segue normalizado”, diz a nota.Ainda no documento, a Superintendência destacou que o tratamento de água em Votuporanga é referência para estudiosos de cidades da região. Por várias vezes, o município foi escolhido pela Abes (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária) para sediar cursos de nível regional.Mesmo assim, para garantir um acompanhamento rigoroso da qualidade da água, o prefeito Jorge Seba determinou que a Saev reduza o período de análise dos atuais seis meses para quatro meses.Os testes em questão são feitos pelas empresas ou órgãos de abastecimento e enviados ao Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano), banco de dados do Ministério da Saúde que reúne informações de todo o país.