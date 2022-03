Destinação foi confirmada por meio de um ofício do deputado federal Geninho Zuliani, autor da emenda, enviado na quinta-feira (10) para a Prefeitura

publicado em 11/03/2022

Agora o prefeito Jorge Seba já tem dinheiro liberado para iniciar as obras de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga recebeu na quinta-feira (10) um ofício do deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil), comunicando a liberação da emenda impositiva de R$ 1,5 milhão para o início das obras de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes. Outra emenda, de R$ 1 milhão, também foi liberada para a Santa Casa, ambas após solicitação dos vereadores da bancada do União Brasil na Câmara (Mehde Meidão e Missionária Edinalva) e do secretário municipal de Desenvolvimento, Rodrigo Beleza, que é presidente da sigla no município.O recurso já havia sido anunciado pelo parlamentar em uma visita a Votuporanga em outubro do ano passado. Na ocasião ele veio conferir o andamento das obras da Ciclovia na Estrada do 27, que também está sendo construída com recursos (cerca de R$ 1 milhão) conquistados por ele.“O deputado Geninho é um dos líderes do partido a nível nacional e Votuporanga tem o seu apoio para a conquista de investimentos”, destacou Rodrigo Beleza.A emenda de Geninho para a Emílio Arroyo se soma agora aos outros R$ 1,5 milhão já conquistados pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) junto ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB). Com isso o prefeito já tem R$ 3 milhões para dar início a uma de suas principais propostas de governo.“Temos uma meta de ampliar o número de vagas de estacionamento na Avenida Emílio Arroyo Hernandes que tem um comércio pujante e que se fortalece a cada dia. Além disso, aquela Avenida naturalmente conta com fluxo intenso de veículos que precisa da nossa atenção”, explicou o prefeito Jorge Seba (PSDB).Em dezembro de 2021 uma reunião técnica entre profissionais de engenharia, arquitetura e urbanismo e o prefeito Jorge Seba definiu as diretrizes do projeto de revitalização da principal via da zona Norte da cidade. A iniciativa será apresentada à população, comerciantes da região e ACV (Associação Comercial de Votuporanga), por meio de audiências públicas para depois entrar em fase de execução.