Com o desabastecimento de medicamentos na rede pública, alternativa é procurar as farmácias privadas, mas muitos não sabem que podem pegar remédios sem pagar nada

publicado em 30/03/2022

O empresário Antonio Ernesto da Silva e a farmacêutica Nathalia Nakati Gilvanete fizeram o alerta (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

A falta de medicamentos na rede municipal de saúde de Votuporanga, em razão do desabastecimento provocado pela alta demanda, está levando algumas pessoas e deixarem de tomar remédios controlados, mas uma alternativa, que pode solucionar o problema temporariamente, está ao alcance de todos e muita gente não sabe. Trata-se do programa “Farmácia Popular”, que disponibiliza uma lista de mais de 800 medicamentos que podem ser retirados gratuitamente em algumas farmácias.

Quem fez o alerta sobre isso foi o empresário Antonio Ernesto da Silva, que é proprietário da Farmácia do Trabalhador, que tem duas unidades em Votuporanga, uma na rua Amazonas e outra na rua Dona Maria de Freitas Leite. Segundo ele, basta que o paciente leve a receita e seus documentos pessoais para retirar os medicamentos que estão em falta na cidade, como o Losartana, Metformina, Atenolol e muitos outros.

“Esse problema na rede pública pode demorar bastante para ser resolvido, pois boa parte da matéria-prima para a fabricação desses medicamentos vem da China e com essa situação da guerra os navios não estão passando, o que tem gerado o desabastecimento. Algumas farmácias, porém, possuem um estoque razoavelmente grande que está à disposição da população, mas muita gente não sabe disso”, destacou.

Os estabelecimentos particulares, que são credenciados junto ao Governo Federal, oferecem uma relação de medicamentos sem custo e outra com um custo mais baixo. Remédios para doenças crônicas como asma, diabetes e hipertensão podem ser retirados gratuitamente, já outros medicamentos para colesterol, anticoncepcionais e fraldas geriátricas são vendidos com até 90% de desconto.