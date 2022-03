Entre 1º de janeiro e 16 de março, os moradores de Votuporanga precisaram desembolsar R$ 19.039.796,48, revela Impostômetro

publicado em 24/03/2022

Comparando janeiro e março do ano passado e deste ano, os votuporanguenses pagaram quase R$ 2 milhões a mais em impostos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro SpadoniQuase R$ 20 milhões. Essa é a quantia aproximada que os votuporanguenses precisaram pagar em impostos nos primeiros dois meses e meio deste ano – isto é, entre 1º de janeiro e 16 de março. É o que revela o Impostômetro, medidor da ACSP (Associação Comercial de São Paulo) da carga tributária dos brasileiros.Além de considerável, o valor ficou acima do total arrecadado no mesmo período do ano passado. De acordo com o Impostômetro, Votuporanga arrecadou R$ 19.039.796,48 no período analisado neste ano, enquanto em 2021 o montante foi de R$ 17.073.058,18.A diferença, de R$ 1.966.738,30, significa que os munícipes desembolsaram 11,51% a mais para pagar impostos no período analisado. Segundo a associação, quando a carga tributária aumenta, isso, em partes, é reflexo da elevação dos preços de produtos e serviços.Considerando os nove municípios que compõe a microrregião, Votuporanga fica em primeiro lugar no ranking de arrecadação de impostos no período analisado, enquanto Álvares Florence fica em último. Por lá, os munícipes pagaram “apenas” R$ 357.244,61 em tributos.Já considerando as principais cidades da região, Votuporanga fica atrás apenas de Rio Preto, onde o montante arrecadado com impostos nos primeiros dois meses e meio deste ano foi de R$ 142.407.337,92 (confira o ranking completo no final desta reportagem).Curiosamente, este é exatamente o mesmo cenário “pintado” pelo jornalno começo de janeiro deste ano, quando a reportagem fez um balanço de quanto foi pago em impostos durante 2021.Parte dos recursos arrecadados é repassada para os Estados e Municípios, para que eles possam pagar as despesas da própria máquina pública e oferecer a estrutura necessária para a população em diversos âmbitos: na saúde, educação, cultura, lazer, entre outros. Mas para que isso realmente funcione, é preciso que haja uma boa administração da renda arrecadada, de acordo com a ACSP.RANKING DE IMPOSTOSVotuporanga – R$ 19.039.796,48*;Valentim Gentil - R$ 1.844.060,60;Cardoso - R$ 1.398.645,07;Riolândia - R$ 996.218,56;Pontes Gestal - R$ 928.595,41;Cosmorama - R$ 878.208,06;Américo de Campos - R$ 668.532,72;Parisi - R$ 643.623,60;Álvares Florence - R$ 357.244,61;São José do Rio Preto - R$ 142.407.337,92;Votuporanga – R$ 19.039.796,48;Fernandópolis - R$ 11.790.727,69;Jales - R$ 5.111.734,64.(Fonte: ACSP)