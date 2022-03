Casal destinou mais de 100 quilos de macarrão, além de 20 litros de óleo usado para a Santa Casa

publicado em 25/03/2022

Doação faz parte do projeto projeto 'Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação', do casal Eva Rosa Ribeiro e Antônio Rubens Gomes Ribeiro (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Eles são generosos, dispostos a colaborar e atentos às necessidades da Santa Casa de Votuporanga. Assim é o casal Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro, com seu projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação”.Mensalmente, eles fazem doações para a Instituição com muita empatia. Em cada remessa, beneficiam milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta semana, Dona Eva e seu Rubens destinaram mais de 100 quilos de macarrão, além de 20 litros de óleo usado.Os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Já o óleo ficou com o setor de Captação de Recursos e será entregue para a Saev Ambiental como forma de reduzir o valor da conta de esgoto.Dona Eva falou sobre a ação. “Estamos frequentemente em contato com as equipes do Hospital, para direcionar nossas colaborações. Com base nas demandas, conversamos com nossos amigos, que sempre contribuem”, contou.Seu Rubens ressaltou a satisfação em auxiliar a Instituição. “Temos como missão servir. E o Hospital atende toda a região, com muita qualidade. Cada doação, para nós, é uma maneira de agradecer pela assistência”, complementou.O agente captador da Santa Casa, Rosemir Lopes, agradeceu as colaborações. “Somos muito gratos por tudo que o casal faz pela Instituição. Eles são grandes parceiros, dedicados com a nossa causa”, afirmou.Sobre a arrecadação do óleo usado, Rosemir explicou que o Hospital precisa recolher mais de 100 litros para garantir o crédito na conta de esgoto. “Quem puder colaborar, é só entrar em contato conosco no telefone 17 3405-9133, ramal 2378, que buscaremos a doação”, finalizou.