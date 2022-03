Entre este sábado (12) e domingo (13) há previsão de chuvas fortes e contínuas, seguidas de raios, ventos e granizo

publicado em 12/03/2022

Quem estiver planejando atividades de lazer e descanso ao ar livre em Votuporanga no fim de semana deve ficar atento a pancadas de chuva (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta que entre este sábado (12) e domingo (13) há previsão de chuvas fortes e contínuas, seguidas de raios, ventos e granizo na região. Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.Em caso de emergências, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 3426-7510; ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.Quem estiver planejando atividades de lazer e descanso ao ar livre em Votuporanga no fim de semana deve ficar atento, portanto, às pancadas de chuva. Isso porque a previsão dos institutos meteorológicos para este sábado é de 80% chance de chuva. Já para domingo, a chance de chover é ainda maior: 90%.Já em relação às temperaturas, as estimativas apontam para este sábado mínima de 21ºC e máxima de 32ºC, enquanto para domingo é de 20ºC e máxima de 29ºC. Para ambos os dias, os institutos estimam que o tempo será de sol com algumas nuvens e chances de pancadas de chuva a qualquer hora.