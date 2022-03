A comunidade católica Pater Noster realiza nesta sexta-feira (18) e sábado (19) a segunda edição de seu brechó solidário

publicado em 16/03/2022

O evento será das 8h às 16h, no prédio da antiga Realpec, na rua Pernambuco, esquina com a Tietê, centro da cidade (Fotos: Divulgação)

A comunidade católica Pater Noster realiza nesta sexta-feira (18) e sábado (19) a segunda edição de seu brechó solidário, em prol de famílias carentes de Votuporanga. O evento será das 8h às 16h, no prédio da antiga Realpec, na rua Pernambuco, esquina com a Tietê, centro da cidade.Peças de vestuário femininas e masculinas, em todos os tamanhos da moda adulto e infantil, bem como calçados e acessórios, mais artigos para cama, mesa e banho, podem ser adquiridos por valores que variam entre R$ 5 e R$ R$ 10. A forma de pagamento é à vista, no dinheiro ou Pix.Segundo a coordenadora do projeto, Elaine Medalha, todos os itens foram obtidos por meio de doações, havendo peças novas, inclusive, com etiquetas. A renda será toda revertida ao atendimento de 60 famílias.“Fizemos nossa primeira edição no último sábado (12) e foi um sucesso. Agora, como ainda estamos recebendo mais peças, abriremos nesta sexta-feira e sábado. Teremos peças únicas, no valor de R$ 5 e R$ 10 cada, e até três peças juntas, por R$ 10 tudo”, explicou.A comunidade católica Pater Noster nasceu há um ano, com a missão de minimizar a fome e proclamar o Evangelho a famílias carentes de Votuporanga.“Nosso carisma e levar o batismo do Espirito Santo por meio da fraternidade e caridade. Sendo assim, semanalmente, a comunidade se reúne para rezar e fazer pães e roscas que são doadas e vendidas. Cada família que acompanhamos tem direito a uma cesta com pão e leite a cada fim de semana. E muitas pessoas também ajudam comprando um pão e doando-o a outras entidades locais. Sabemos que o nosso país tem enfrentando muitos desafios em relação à fome e, em Votuporanga, não é diferente. Em alguns casos, o que chamamos de pão do amor, é tudo o que uma família tem para passar o mês. Precisamos de apoio de todas as formas. Toda ajuda é muito bem-vinda”, disse Elaine.O grupo se reúne em oração às segundas-feiras, às 20 horas, na sede da entidade, que funciona provisoriamente na rua Sebastião Luiz Castanheiras, n.1697, Jardim Pinheiros. Já os alimentos são produzidos, doados e vendidos às sextas e sábados. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone: (17) 98225-3664.Doações em geral também podem ser feitas pelo PIX da comunidade: CNPJ 42.951.977/0001-34.