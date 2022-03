A Sessão Azul é destinada aos portadores de autismo e será exibida aos domingos, às 16h30

publicado em 16/03/2022

Dirigido por Pierre Perifel, a obra, do gênero comédia, reúne cinco amigos, que são os vilões mais procurados do mundo (Foto: Divulgação)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brO filme “Os Caras Malvados”, é a mais nova animação que chega a partir desta quinta-feira (17) no Novo Cine Votuporanga. Dirigido por Pierre Perifel, a obra, do gênero comédia, reúne cinco amigos, que são os vilões mais procurados do mundo são capturados e o Senhor Lobo negocia um acordo para salvá-los da prisão.O cinema terá a Sessão Azul, aos domingos, às 16h30, destinada aos portadores de autismo, que poderão desfrutar de um enredo que serve tanto para crianças, quanto para adultos. Os espectadores poderão conferir mais detalhes dessa turma que, após serem detidos pelas autoridades, enganam a sociedade fingindo ser “caras legais”.Na quinta, sexta-feira (18), segunda-feira (21) e quarta-feira (23), as sessões serão realizadas somente às 18h30. No sábado (19) e domingo (20), às 16h30 e 18h30; a Sessão Azul será exibida no domingo, às 16h30.Os valores dos ingressos variam entre R$ 20 e R$ 24 o inteiro e R$ 10 e R$ 12 a meia-entrada, podem ser adquiridos na portaria do Novo Cine Votuporanga ouA turma composta pelo batedor de carteiras, Sr. Lobo; o arrombador de cofres, Sr. Cobra, o mestre do disfarce do frio, Sr. Tubarão; o “músculo curto” do Sr. Piranha e a especialista em hacker de língua afiada, Srta. Tarântula, é considerada a gangue mais procurada no mundo.Depois de vários assaltos, eles são finalmente capturados. O Senhor Lobo negocia a liberdade de sua turma e alega serem bandidos que viraram “bonzinhos”.A trama promete ter personagens humanizados e situações cômicas, os Caras Malvados se propõem a enganar o mundo com suas transformações, mas ao longo do caminho, Senhor Lobo começa a perceber que realizar boas ações pode dar a ele o que sempre desejou: aceitação.