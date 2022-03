Neste ano, a venda de peixes superou a do ano passado – e a expectativa é que esse aumento perdure na quaresma, disse dono de peixaria

publicado em 03/03/2022

Evandro Bassan, dono da Peixaria Votuporanga, disse que a venda de peixes tem melhorado; no detalhe, o empresário segura um salmão (Fotos: A Cidade e arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brEsta semana foi marcada, também, pela Quarta-Feira de Cinzas (02), dia que, pela tradição católica, marca o início da quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa. Para os mais devotos, é um dia em que o consumo de carne vermelha deve ser evitado. O reflexo disso, no comércio, é o aumento da procura por pescados. E na Peixaria Votuporanga não foi diferente.O empresário Evandro Bassan, dono do estabelecimento, contou ao jornal A Cidade que o movimento de clientes na peixaria foi muito bom, principalmente na parte da manhã. “Creio, inclusive, que [o número de vendas] teve um leve aumento, em comparação ao ano passado”, acrescentou Bassan.Por isso, a expectativa do empresário é que as vendas continuem num nível satisfatório durante a quaresma. “Perante a Quarta-Feira de Cinzas, como eu já notei um leve aumento em relação ao ano passado, a expectativa é que continue durante a quaresma esse mesmo aumento”, disse.Na sua peixaria, o empresário disse que o pódio de mais vendidos, atualmente, são: tilápia, sardinha e porquinho.O dono da peixaria também contou que a melhora das vendas não é de agora – vem desde o começo do ano. “O início do ano, em relação ao ano passado, já foi melhor para as vendas, pelo menos na parte de pescados da alimentação. E esse ano teve outro fator [que contribuiu para o aumento das vendas] nas peixarias: os rios, perante o tanto de chuva que caiu nos últimos meses, estão mais altos, então, consequentemente, tem mais peixes e mais variedade para a gente trabalhar. Isso aumenta a demanda por peixes também”, explicou.Bassan apontou, também, que o fim recente da piracema - período em que determinadas espécies de peixes enfrentam grandes jornadas rio acima a fim de garantir um local adequado para sua desova e alimentação – contribui para o aumento das vendas. Isso porque durante esse período a pesca é proibida, a não ser que seja esportiva (também conhecida como “pesque e solte”).“Eles pescaram, nosso caminhão está agora no rio [ontem a tarde] e chega à noite para, hoje cedo, já ter variedade de peixes frescos. Aí nós voltamos ao normal, porque o nosso foco, aqui, é trabalhar com peixes frescos, ao invés de congelados. Quando você tem peixes frescos, vende muito mais”, explicou o empresário.Segundo o padre Gilmar Margotto, responsável pela comunicação da Diocese de Votuporanga, a Quaresma é o tempo para a preparação para a Páscoa e para a vida."É um período de renovação espiritual. É claro que todos os dias nós podemos trabalhar a nossa espiritualidade, mas a liturgia chama a atenção para este período porque sempre tem algo a melhorar. Todos nós, quando nos colocamos diante de Deus e examinamos nossa consciência, descobrimos que podemos ser melhores do que já somos", explicou o padre ao