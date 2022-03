A decisão faz parte de uma reestruturação da empresa, que, aparentemente, não teve o retorno esperado em Votuporanga

publicado em 02/03/2022

A Rede Casa Shopping não teve o retorno esperado em Votuporanga e encerra suas atividades menos de um ano após a inauguração (Foto: A Cidade)

Da redação

O comércio de Votuporanga perdeu nesta semana uma grande empresa recém-chegada ao município. Trata-se da Rede Casa Shopping, empresa inaugurada em julho de 2021 e que gerava mais de 30 empregos diretos.O estabelecimento foi instalado após um investimento milionário na Avenida Wilson Foz, zona Oeste do município. A unidade votuporanguense foi a 9ª loja da rede a ser inaugurada e estava instalada em um prédio de mais 2 mil metros quadrados, funcionando todos os dias da semana (inclusive finais de semana e feriados), até as 22h, com uma proposta diferenciada, onde era oferecido um playground para as crianças brincarem enquanto os pais faziam compras com tranquilidade e até uma lanchonete.Todo o investimento, porém, aparentemente não atingiu o público esperado. Com o passar dos meses o empreendimento reduziu o horário de atendimento e o quadro de funcionários até que, no último final de semana, decidiu fechar as portas.Informações apuradas pelodão conta de que a decisão faz parte de uma reestruturação da empresa que, segundo consta, arcou com todos os compromissos, tanto com funcionários como com outros credores antes de deixar o município.O prédio era alugado e deve ser desocupado em breve, dando espaço a um novo empreendimento que já estaria em negociação para ocupar o grande salão localizado em espaço nobre da cidade.