Outras cidades da região também foram beneficiadas; para Votuporanga o investimento passa de R$ 600 mil

publicado em 22/03/2022

Votuporanga foi beneficiada com uma ambulância e uma retroescavadeira que totalizam mais de R$ 600 mil em investimentos (Foto: Divulgação)

Da redação

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), anunciou na segunda-feira (21) a conquista de R$ 23,5 milhões que, através do Programa Nova Frota, serão investidos na compra de veículos e maquinários. Os bens serão distribuídos a 64 municípios indicados pelo parlamentar, dentre eles Votuporanga, que irá receber uma ambulância de R$ 224,9 mil e uma retroescavadeira de R$ 380 mil.

A iniciativa do governo de São Paulo, lançada em fevereiro, busca facilitar o acesso das prefeituras paulistas à aquisição de automóveis e máquinas necessárias para a melhoria dos serviços prestados à população, como ambulâncias, retroescavadeiras, caminhões pipas, caminhões de coleta, entre outros.

“Estou muito feliz em anunciar que 64 prefeituras que têm nosso apoio e nossa indicação foram contempladas no programa Nova Frota, para receber máquinas e veículos para serviços diários e transporte de pessoas. Esse tipo de iniciativa é fundamental para o desenvolvimento dos municípios e para o bem-estar da população. Quero agradecer ao governador João Doria e ao vice-governador Rodrigo Garcia pelo excelente trabalho a todos os paulistas", disse o presidente da Alesp, Carlão Pignatari.

O programa é coordenado pelas secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, de Governo e da Casa Civil com a parceria das secretarias de Agricultura e Abastecimento, Direitos da Pessoa com Deficiência, Infraestrutura e Meio Ambiente, e Saúde. Segundo o Executivo, o investimento previsto é de R$ 1 bilhão, que será usado na compra de 3 mil equipamentos.

