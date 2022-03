O filme criado por Danilo Gentili e que conta com participação de Fábio Porchat, foi acusado de mostrar apologia à pedofilia

publicado em 22/03/2022

O vereador Daniel David criticou o filme e apresentou uma moção de repúdio na Câmara Municipal contra a apologia à pedofilia (Foto: Reprodução)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou ontem uma moção de repúdio, de autoria do vereador Daniel David (MDB), ao filme “Como se tornar o pior aluno da escola”. O longa, criado por Danilo Gentili e que conta com participação de Fábio Porchat, foi acusado de mostrar apologia à pedofilia em razão de uma cena envolvendo adolescentes.

A polêmica começou quando o deputado estadual pelo Ceará André Fernandes (Republicanos), gravou um vídeo alertando pais e mães. Ele mostrou uma cena em que o ator Fabio Porchat interpreta um diretor de escola que, para dar fim a uma briga entre duas crianças, sugere que elas tenham relações sexuais com ele.

“Nós vimos cenas lamentáveis desse filme. Essas cenas motivam as crianças a cometer atos sexuais e não tem nem como se falar da forma como eles se expressam com dois adolescentes na frente de um professor. É lamentável que se chegue a uma situação dessa, o Brasil as vezes toma um rumo muito difícil”, disse Daniel David.