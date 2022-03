A Secretaria Municipal da Saúde informou que nos primeiros meses do ano houve um aumento de 30% na demanda das farmácias nos Consultórios Municipais, o que provocou o problema

publicado em 17/03/2022

Um aumento anormal da demanda por medicamentos na rede pública municipal de saúde está provocando o desabastecimento em algumas unidades de saúde de Votuporanga. É o que afirma a Prefeitura, após o questionamento de alguns moradores, principalmente em relação a remédios para pressão, diabetes e colesterol.Um dos medicamentos em falta é um dos mais utilizados por pacientes hipertensos: o Losartana. Quem relatou o problema aofoi Marcelo Cegantini, que é atendido no Consultório Municipal ‘Dr. Danilo Alberto V. Medeiros’, na Vila América.“Eles só informaram que estava em falta em todas as unidades de saúde e disseram que não tinha previsão para chegar. Eu ainda tenho condições de comprar, mas fico preocupado com quem não tem”, disse Marcelo.De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, nos primeiros meses do ano houve um aumento de 30% na demanda das farmácias nos Consultórios Municipais, o que provocou o problema.“Nos primeiros meses de 2022, nós tivemos um aumento significativo no fornecimento de medicamentos, nas receitas que foram atendidas em nosso município. Considerando o parâmetro que nós sempre nos baseamos para termos os nossos estoques, para mantermos os nossos estoques com uma quantidade segura para que não haja falta, e por conta desse aumento expressivo, cerca de 30% no número de receitas atendidas nas nossas unidades, fez com que nós tivéssemos esse desabastecimento de alguns medicamentos. Paralelo a isso, nós temos alguns fatores externos que acabam interferindo diretamente nessa situação. Mas nós já efetuamos as compras e estamos buscando normalizar essa situação dos nossos estoques. Nos próximos dias, nós esperamos que essa situação possa estar resolvida ou, pelo menos, amenizada”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.