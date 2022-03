O ponto de vendas e a retirada dos lanches será na própria sede da instituição, que fica na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, das 18h às 20h

publicado em 04/03/2022

Cada ficha de cachorro-quente custa R$ 10 e os interessados deverão retirar o lanche no endereço a partir das 18h até às 20h (Foto: A Cidade)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brAssociação Antialcoólica de Votuporanga realizará amanhã a festa do cachorro-quente, com o intuito de angariar fundos para a instituição. Os interessados poderão adquirir fichas e escolher os sabores de frango, carne ou misto. A distribuição ocorrerá na própria instituição, localizada na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, n° 1999, das 18h às 20h.Toda renda adquirida, será revertida para os custeios e manutenção da Associação. Cada ficha de cachorro-quente custa R$ 10. No momento, a instituição não trabalhará com o sistema delivery, portanto as pessoas que comprarem os lanches, deverão retirá-los no endereço.As vendas ocorrerão somente de maneira antecipada, para que a entidade tenha o controle dos ingredientes, assim não faltará, nem ocorrerá o risco de desperdício dos alimentos. O ponto de vendas está sendo exclusivamente na Associação Antialcoólica e vão até hoje. Para mais informações é necessário fazer contato pelo telefone (17) 3421-0205.A instituição está presente no município há mais de 40 anos com atendimento gratuito e de qualidade. O intuito do trabalho é recuperar pessoas que enfrentam ou enfrentaram problemas com bebidas alcóolicas.As reuniões acontecem todas às terças e sextas-feiras, às 20h. A entidade também conta com o acompanhamento profissional de uma psicóloga que consulta dezenas de assistidos. Nesses encontros os pacientes que enfrentam problemas com o alcoolismo, recebem acolhimento e a organização, juntamente com as famílias que necessitam, buscam resgatar vidas.