A ação começou no bairro Pozzobon e segue até a semana que vem; o projeto é da Secretária de Saúde em parceria com a Saev Ambiental e Secretaria de Obras

publicado em 08/03/2022

Durante a ação os agentes percorrem as ruas do bairro em busca de recolher materiais que podem ser logradouro do vírus da dengue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga iniciou na segunda-feira (07) o primeiro arrastão contra a Dengue deste ano. Agentes de vetores, acompanhados de uma força tarefa das secretarias de Saúde e Obras em parceria com Saev, percorreram as ruas do bairro Pozzobon e a iniciativa segue até a semana que vem pela zona Norte.De acordo com as Pastas, o bairro Pozzobon foi escolhido para ser o primeiro devido aos índices altos na ADL (Avaliação de Densidade Larvária) e também por conta da grande taxa de casos registrados nos últimos anos. A ação percorrerá as ruas do bairro em busca de recolher materiais que podem ser logradouro do vírus.Além do Pozzobon, outros adjacentes como, Colinas, Parque das Nações e Pró-Povo também receberam nebulização veicular, feita no período noturno em parceria com a Sucen e agora para intensificar o combate, o serviço terá continuidade com o arrastão e recolhimento na tentativa de reduzir casos de dengue.Serão recolhidos materiais que servem como locais para criadouros do mosquito como garrafas, isopor, metais em geral, papel/papelão, plásticos, pneus e recipientes descartáveis em geral. O que não pode ser descartado são entulhos (restos de materiais de construção), folhas, galhos, lixo comum, lixo orgânico (restos de comida) e podas de árvores.Em Votuporanga, a situação está muito preocupante devido ao fato de o município ter atingido o índice de 4.8 no Lira (Levantamento Rápido de Índices) para Aedes aegypti de acordo com análise feita em janeiro deste ano. Dados atuais da Vigilância Epidemiológica informam que até o momento, foram registrados 993 casos confirmados de dengue, outros 600 estão aguardando resultado e nenhum óbito.